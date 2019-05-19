شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يكرم 45 من حفظة القرآن في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، 45 من حفظة القرآن الكريم سفي مدرسة ترسا الابتدائية في مدينة طوخ، في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك وتشجيع الطلبة والطالبات على حفظ القرآن الكريم.

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وزّع المحافظ شهادات تقدير ومبالغ مالية لتشجيعهم على حفظ كتاب الله، بحضور صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومحمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم الابتهالات الدينية، وأعرب المحافظ عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية التي تعد من نوع خاص وهي تكريم حفظة القرآن الكريم مهنئا الفائزين وأولياء أمورهم الذين بذلوا الجهد الكبير في سبيل وصول أولادهم لهذه المنزلة ،مؤكدا تقديره للقائمين على تنظيم المسابقة.

أكد أن الجائزة الكبرى هي توفيق الله للفائزين من الطلائع والشباب وأن يسر لهم حفظ كتابه الكريم، مشددًا على ضرورة العمل بالقرآن والاقتداء بتعاليمه وترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال السلوكيات الإيجابية والأخلاق والمعاملة الكريمة بين الناس وبذلك يكون حافظ القرآن مصدر للخير والبركة لمصر.