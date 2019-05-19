شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية لـ3 حالات بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، تقديم الرعاية لـ3 حالات بلا مأوى جرى إيداعهم حديثا في دار المسنين، مشيرًا إلى التعامل معهم بناء على تقرير من التضامن الاجتماعي، وأمر بمتابعة الحالات وإعداد تقرير مفصل عن أوجه الرعاية وتطورات الوضع الصحي والنفسي لهم.
قال المحافظ إنه تم التنسيق مع مديريتي التضامن والصحة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتوقيع الكشف الشامل على الحالات الثلاثة التي تم إيداعها بالدار للاطمئنان على حالتهم الصحية، وإرسال فريق طبي من مستشفى ببا المركزي لدار الرحمة، وسحب عينات تحاليل للتأكد من إصابتهم بفيروس سي من عدمه قبل البدء في العلاج.
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