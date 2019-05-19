شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. أجيري يعلن قائمة الفراعنة لـ«أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعا، برئاسة مصر، وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وتونس «ترويكا رئاسة القمة العربية» والمملكة المغربية واليمن «هجائيا» والإمارات العربية المتحدة «بصفة مراقب».

تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي العام، بشقيها الإلكتروني والورقي، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.

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تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وشركاؤها من خارج المنظمة، والتي ستضم كبار منتجي النفط من أوبك وخارجها، من بينها السعودية وروسيا؛ لمناقشة أسواق النفط.

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادمين، خاصة أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 6 يونيو وتحديدًا ثاني أيام عيد الفطر ببرج العرب بالإسكندرية.

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك ونهضة البركان في ذهاب نهائي كأس الفيدرالية في الساعة الـ 12 صباحا بتوقيت القاهرة.