شكرا لقرائتكم خبر عن مثقفون ومؤرخون يرفضون محاولات إعادة تمثال ديليسبس إلى مدخل قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض عدد من المثقفين والمؤرخين وأساتذة الجامعة محاولات إعادة تمثال فرديناند ديليسيبس إلى موقعه القديم في مدخل قناة السويس، قائلين إنها محاولة لإنكار التضحيات المصرية لحفر القناة ونسبها بدلا من ذلك للاستعمار، والانتصار للعدوان الفرنسي الذي تم دحره ضمن العدوان الثلاثي في عام 1956.

أكد محمد الشافعي، رئيس تحرير كتاب الهلال السابق، أن جمعية أصدقاء ديليسيبس تنسب له فضل حفر قناة السويس، وتحاول إقناع بعض محافظي بورسعيد بوضع تمثاله بمدخل قناة السويس بعد أن أزاله المصريون خلال حرب ١٩٥٦ قبل تأميم قناة السويس وبناء السد العالي.

شدد الشافعي، الذي أدار الندوة التي نظمت في نقابة الصحفيين، مساء السبت، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية عام ١٨٦٩، على أننا لن نمجد جلادينا بوضع تمثال دليسيبس في مدخل قناة السويس، فتلك خيانة لكل دماء الشهداء منذ حفر المصريون قناة سيزوستريس وحتى حرب ١٩٧٣.

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أضاف: «لا مانع لدينا أن نضع التمثال في داخل منزل ديليسيبس في الإسماعيلية أو في أحد المتاحف، ردا على كل من يزعمون أن إعادة تنصيبه ستأتي بالسائحين».

وفِي كلمته، أعرب الدكتور سيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب السابق، عن تعجبه الشديد مما يتم من إجراءات في محافظة بورسعيد لإعادة تمثال ديليسيبس في مدخل قناة السويس، قائلا إن وضع التمثال في هذا المكان محاولة خسيسة ودنيئة لإعادته لمكانه القديم بعد أن دمره الشعب المصري.

نوه «فليفل» بكفاح الشعب المصري في حفر قناة السويس وقبلها قناة سيزوستريس، مستشهدا بأن الفلاحين المصريين الذين حفروا ترعة المحمودية كانوا إذا أنهكهم العمل بسبب ضعف التغذية وضعت رؤوسهم في الطين وأهيل عليهم تراب الحفر حتى يموتوا، ومن ثم فإن هؤلاء الأجانب لم يفعلوا سوى النهب الاستعماري لمصر.

أضاف: «نحن مستعدون أن نتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذا التمثال ولو بأرواحنا»، وأن «الحاكم الذي يخرج ويتفاعل مع الخارج يخلده التاريخ على مدار العصور، لأن أمن هذا البلد يصنع في المشرق البعيد والمغرب البعيد والجنوب البعيد، وعدم تفكير الحاكم في الخارج يجعل مصر لا مكان لها على الخريطة».

مِن جهتها؛ قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تاريخ مصر موضع هجوم اكثر من حدودها، مضيفة أن كلمة «ديليسيبس» تعد رمزا للانتصار على التبعية والاحتلال، حيث استخدمها جمال عبدالناصر كإشارة للانطلاق نحو مكاتب قناة السويس لتأميمها.