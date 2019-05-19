خبير قانوني:أفريقيا ستصبح أهم أسواق العالم إذا توحد قانون الجمارك بها

دعا المستشار محمد سالم الخبير القانوني المصري، إلى ضرورة العمل على توحيد قانون الجمارك في العالم العربي وأفريقيا مما سيجعل كل من السوق العربية وكذلك السوق الأفريقية من أهم أسواق العالم وينافس السوق الأوروبية الذي ينظم قوانينه الاتحاد الأوروبي.

دعا المستشار محمد سالم الخبير القانوني المصري، إلى ضرورة العمل على توحيد قانون الجمارك في العالم العربي وأفريقيا مما سيجعل كل من السوق العربية وكذلك السوق الأفريقية من أهم أسواق العالم وينافس السوق الأوروبية الذي ينظم قوانينه الاتحاد الأوروبي.

وأكد الخبير القانوني، أن توحيد قانون الجمارك في العالم العربي وأفريقيا سيزيد من الدخل القومي لمصر وكل دول العالم العربي وكذلك دول أفريقيا وذلك لأن كل الدول العربية والأفريقية ستستغنى عن السوق العالمي سيان الأوربي أو الأمريكي ذات الكلفة العالية وتتجه السوق الافريقي والعربي ذو السعر الأقل والجودة لا تقل عن الجودة العالمية.

وأكد الخبير القانوني، أن توحيد قانون الجمارك في العالم العربي وأفريقيا سيزيد من الدخل القومي لمصر وكل دول العالم العربي وكذلك دول أفريقيا وذلك لأن كل الدول العربية والأفريقية ستستغنى عن السوق العالمي سيان الأوربي أو الأمريكي ذات الكلفة العالية وتتجه السوق الافريقي والعربي ذو السعر الأقل والجودة لا تقل عن الجودة العالمية.