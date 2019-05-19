مصر | مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على جثة طفل رضيع بجانب القمامة في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على جثة طفل رضيع بجانب القمامة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح المصدر، أن نجلة المسن أجرت علاقة غير شرعية معه وحملت طفل رضيع، وقتله بعد أن أنجبته، وعندما اتفق المسن ونجلته على إلقائه حمل الرجل الطفل وذهب به إلى القسم وسلم نفسه إلى ضباط المباحث، واستمعت في محضر رسمي لأقواله كاملة، ثم فرغت الكاميرات للتأكد من صدق حديثه، بعدم موافقته إلقاء الطفل بالقمامة.
وتعود بداية الواقعة عندما أقدم رجل مسن هو نجلته بتسليم نفسهما إلى دائرة قسم البساتين، يحملون طفل رضيع إلى ضباط البحث، وعلى الفور قام المقدم على فيصل رئيس مباحث البساتين بفتح تحقيق موسع فى تلك القضية، وأمر معاوني البحث بتحري الدقة في الواقعة ومتابعة أقوال الأب والاستماع إلى نجلته.