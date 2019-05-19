مصر | مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على جثة طفل رضيع بجانب القمامة في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على جثة طفل رضيع بجانب القمامة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمنى بدائرة قسم البساتين عثور الأهالي على جثة طفل رضيع، ومقتول بجانب القمامة، مؤكدًا أن رجل مسن سلم هو ونجلته نفسهم إلى دائرة القسم، يحملون جثة طفل رضيع، حيث ادعى الرجل المسن أن هذا الطفل هو ضحية جريمة آثمة، لعلاقة غير شرعية بينه وبين نجلته.

وأوضح المصدر، أن نجلة المسن أجرت علاقة غير شرعية معه وحملت طفل رضيع، وقتله بعد أن أنجبته، وعندما اتفق المسن ونجلته على إلقائه حمل الرجل الطفل وذهب به إلى القسم وسلم نفسه إلى ضباط المباحث، واستمعت في محضر رسمي لأقواله كاملة، ثم فرغت الكاميرات للتأكد من صدق حديثه، بعدم موافقته إلقاء الطفل بالقمامة.