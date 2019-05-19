أخبار مصر | أبناء القبيلة الهمامية ينظمون حفل إفطار جماعي بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبناء القبيلة الهمامية ينظمون حفل إفطار جماعي بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم شباب قبيلة الهمامة، حفل إفطار جماعي لأبناء العائلة بمختلف ربوع الجمهورية، بحضور فهمي عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، واللواء طارق رسلان بقطاع الأمن العام، واللواء سمير خلف الله قائد المنطقة الشمالية العسكرية الأسبق، واللواء أبوالوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمستشار أيمن سعد الدين مستشار رئيس الهيئه القضائية بدولة عمان وعدد من عواقل ورموز قبيلة الهمامية.

وبدأت فعاليات إفطار قبيلة الهمامية بكلمة الإعلامي فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق رحب فيها بالحضور الكبير، واللواء طارق رسلان معربين عن اعتزازهم بدور قبيلة الهمامية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتقديرهم لدورهم وعطائهم الوطني المشرف بمختلف المجالات، وتم تنظيم الاحتفالية برئاسة مجلس شباب القبيلة والذي يترأسه الرائد باسم إيهاب خلف الله بقطاع الأمن الوطني.

يذكر أن القبيلة الهمامية، هي إحدى قبائل الهوارة والتي يعود تاريخها إلى الدولة العثمانية، عندما كانت مصر خاضعة تحت الحكم العثماني بقيادة على بك الكبير .