شكرا لقرائتكم خبر عن الأحكام القضائية 9 أنواع.. تعرف على الفرق بينها وكيفية الطعن عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانا لعمليات نصب، وعليه قرر الخليج 365 تثقيف المواطن قانونيا وتعريفه بواجباته وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته.

وفى هذه الحلقة نتحدث عن أنواع الأحكام القضائية، وطرق تنفيذها والمعارضة والطعن عليها حيث تشمل وتشمل:

1. الأحكام الحضورية.

2. الأحكام غيابية.

3. الأحكام الابتدائية.

4. الأحكام الانتهائية.

5. الأحكام الباتة.

6. الأحكام القطعية.

7. الأحكام غير القطعية.

8. الأحكام المنشئة.

9. الأحكام التقريرية .

· الأحكام الحضورية والأحكام غيابية: يعتبر الحكم حضوريا إذا صدر من المحكمة في حضور الخصوم شخصيا، أو حضور من ينوب عنهم وهذا عكس الأحكام الغيابية التى تقبل التعرض عليها"المعارضة" بينما تقبل الأحكام الحضورية فقط الاستئناف.

· الأحكام الابتدائية :تصدر من محكمة الدرجة الأولى، وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تعد الدرجة الثانية في درجات التقاضي .

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· الأحكام الانتهائية :كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي أو من محكمة الدرجة الثانية ، لكن إذا كانت هذه الأحكام صدرت غيابيا تكون قابلة للطعن بالتعرض.

· الأحكام الباتة: من أقوى أنواع الأحكام لأنها لا تقبل الطعن بأي طريقة سواء العادية أو الإستئنافية.

· الأحكام القطعية :هى الأحكام التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة هى لو غيابية تكون قابلة للتعرض أو إن كانت ابتدائية تبقى قابلة للاستئناف .

· الأحكام الغير قطعية :لا تحسم نزاعا لكنها فقط تتعلق بسير الدعوى و إجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل في موضوع الدعوى مثل تعيين حارس قضائي أو تأجيل الدعوى.

· الأحكام المنشئة :هذه الأحكام تحقق الحماية القانونية حيث أنها إما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم أو تقر بتعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موجود مثل:

أ- إنشاء وضع : مثال : توقيع حجر على إنسان كامل الاهلية فأصبح ناقص الاهلية

ب- إلغاء وضع : مثال : الحكم الصادر بالتطليق

ج-: تعديل وضع : مثال: الحكم الصادر بالتفريق البدني

· الأحكام التقريرية: من خلالها يبرز حق من عدمه أو إحداث تغيير في الحق المتنازع عليه دون أن تلزم المدعي عليه بأداء معين، مثال : الحكم الصادر فى دعوى اثبات النسب بإثباته او عدم إثباتة .

· الأحكام الإلزامية أو الملزمة: تلزم المحكوم عليه بأداء حق معين لفائدة المحكوم له ، لكن هذا النوع من الأحكام لا بد من اتخاذ إجراءات التنفيذ حتى يحقق الحماية القانونية.