شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول أوروبية على بعد خطوة من تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع توجيه الولايات المتحدة الأمريكية نحو تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى، وهو ما أعلن عنه البيت الأبيض خلال الأسابيع الماضية، يبدو أن واشنطن لن تكون وحدها التى ستتخذ هذا القرار حيث إن هناك عدة دول أوروبية يبدو أنها ستسير على نهج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز تلك الدول.. ألمانيا: ألمانيا: حيث بدأت خلال الفترة الماضية مداهمة عدد من الجمعيات الإسلامية التابعة للإخوان بسبب تمويلها للتنظيمات الإرهابية. فرنسا: فرنسا: بعد أن تقدم 50 نائبا بالبرلمان الفرنسى بطلب إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يطالبون فيه باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا. بلجيكا: بلجيكا: خرج فى وقت سابق رئيس لجنة مكافحة الارهاب فى البرلمان البلجيكى ليؤكد أن قطر تدعم تنظيم الإخوان فى أوروبا بـ 55 مليون يورو، بهدف تغذية المدارس والمساجد بالعنف والتطرف.

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