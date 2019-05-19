شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تنصح الصائمون بالفواكه والخضروات بالسحور والمشى قبل الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المبادرة الرئاسية 100مليون صحة ضرورة حرص الصائمون على تناول الخضروات والفاكهه فى السحور لانها تحتوى على الألياف اللازمة لامداد الجسم بالطاقة

وقالت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة: "ينصح بتناول الخضار والفاكهه قبل الصيام، لأنها تحتوى على الألياف التى تعطى الطاقة، وتشعر الصائم بالشبع الكامل طوال ساعات الصيام، خاصة من يلجأون لممارسة الرياضة على مدار اليوم" .

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وأضافت مبادرة، أن رياضة المشى مهمة جدا لضمان حياة أفضل، وننصح بالمشى قبل الإفطار كطقس يومى أساسى كونه يساعد الجسم على التخلص من الطاقة السلبية.