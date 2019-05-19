الزراعة: توفير 870 ألف طن أسمدة لمحصول القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الراضي، مراقبة المحاصيل الصيفية وتحديدًا محصول "القطن" المزروع على كافة المساحات؛ باعتباره إحدي المحاصيل الاستراتيجية.

وقال الدكتور محمد يوسف، مدير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن لـ150ألف فدان الموسم الحالي، مشيرًا إلى تحديد مناطق زراعة الأصناف بـ18 محافظة، والرقابة على أصناف زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن.

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وأضاف يوسف، في تصريح خاص لمصراوي، أنه يجرى توفير البذرة للمساحات التي تزرع الموسم المقبل، موضحًا أن المديريات تواصل حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية للتأكد من مساندة المزراعين من توفير حصص السمادية والبذور، بالإضافة لمرور مديري المعاهد لمتابعة إنتاجية المحصول.

وأشار إلى صرف الأسمدة الصيفية لجميع المحاصيل الصيفية بالأسعار المدعمة "شيكارة" اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، بجانب توفير ما يقرب من 870 ألف طن تم توريدها لجمعيات الزراعية.

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، موسم زراعة القطن داخل مزارع قطاع الإنتاج بمحطة بحوث سدس، باستخدام صنف "جيزة 95" إكثار، والذي تم استنباطه من صنف "جيزة 80" وتمت تربيته بمركز بحوث سدس، والذي يزرع بمحافظات شمال الصعيد "المنيا وبني سويف والفيوم"، ويتميز بالإنتاجية العالية إذ يتراوح إنتاج الفدان الواحد ما بين 10 إلى 12 قنطارًا من القطن طويل التيلة، فضلا عن مقاومته للآفات.