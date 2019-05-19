مصدر: 10 وفيات و21 مصابا في حادثين مروعين بطريق الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر طبي الحصيلة النهائية لحادثي انقلاب سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، أمس السبت.
قال المصدر إن الحادثين أسفرا عن مصرع 10 أشخاص بينهم 7 سيدات 6 محل إقامتهن دار السلام وأخرى تقيم ببني سويف.
أضاف المصدر أن مستشفى أطفيح المركزي استقبل 21 مصابا بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، لافتا إلى أن إصابتهم تتراوح ما بين كسور وكدمات بالجسم.
البداية بلاغ تلقاه مدير قطاع شرق الجيزة من الخدمات الأمنية بالطريق الصحراوي بوقوع حادثين منفصلين ووجود حالات وفاة ومصابين.
وأوضحت المعاينة، أن سبب الحادثين، انفجار إطار السيارتين، ما أدي إلى اختلال عجلة القيادة بيدي السائقين، وانقلاب السيارتين.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى محل الحادثين، وتم نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى مستشفى أطفسح المركزي، وإزالة آثار الحادثين، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.
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