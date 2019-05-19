مصر | "الكاوتش فرقع".. مصرع وإصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاوتش فرقع".. مصرع وإصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الكريمات بدائرة مركز شرطة أطفيح في محافظة الجيزة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي المقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الكريمات، ووجود مصابين ومتوفيين، دائرة المركز.

وانتقل قيادات المرور وقوة من القسم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة، والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وتبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق، انفجر أحد إطارات الميكروباص، ما أدي إلى اختلال عجلة القيادة بيده، وانقلاب الميكروباص.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى أطفيح العام، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.