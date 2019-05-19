شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. أطباء بالمناطق النائية يشاركون في وفد مصر بالدورة الـ72 لـ«الصحة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مصر، صباح أمس، متوجهة إلى مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد يضم عددًا من شباب الأطباء، للمشاركة فى الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية فى دورتها الـ72، وأعمال مجلس وزراء الصحة العرب المنعقد من 18 إلى 28 مايو الجارى.

وقالت الوزارة، فى بيان، أمس، إنه من المقرر أيضًا أن تلقى الوزيرة كلمة مصر أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للمنظمة العالمية، موضحة أنه من المقرر أن تترأس الوزيرة اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم، فى مقر بعثة جامعة الدول العربية فى جنيف، بمشاركة 6 وزراء من الدول العربية، ومن المنتظر مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، على رأسها المجلس العربى للاختصاصات الصحية «البورد العربى»، والأحوال الصحية فى بعض الدول العربية، والاستراتيجية العربية لإتاحة خدمات الصحة العامة فى سياق عمليات النزوح فى المنطقة العربية، وكذلك تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربى وتشكيل المكتب التنفيذى للمجلس عن الفترة «2019- 2021».

وأوضحت الوزارة أن الوزيرة حرصت على اختيار شباب من الأطباء المشاركين فى الوفد من بين العاملين فى المناطق الحدودية والنائية، وذلك للمرة الأولى تقديرًا لما يقدمونه من خدمات للمرضى فى ظل ظروف بها الكثير من التحديات، لافتةً إلى أنه تم اختيار هؤلاء الأطباء بعد تقييمات علمية وعملية، كما أن مشاركتهم فى هذا الحدث ستُكسبهم الكثير من الخبرات