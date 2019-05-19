شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الممشى السياحي في الغردقة: متحف مفتوح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل مسؤولو محافظة البحر الأحمر، السبت، العمل فى تطوير الممشى السياحى كأحد أهم المقاصد للسائحين والأهالى بمدينة الغردقة وتحويله إلى متحف مفتوح، وقال المحافظ اللواء أحمد عبدالله إن التطوير يتم بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه، ويحتوى على معالم مصر التاريخية، مشيرًا إلى أن التطوير لا يقتصر على الشكل الجمالى وحسب، إنما يشمل تطوير شبكات الصرف الصحى، ومراكز الخدمة، ودورات المياه، والكافيتريات.
وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص مكان لممارسة رياضة ركوب الدراجات، وإضافة أماكن ترفيهية و«برجولات» محاطة بالأشجار والأزهار على امتداد الممشى الذى يصل إلى نحو ٧ كيلومترات، مشيرًا إلى أن المنشآت السياحية الموجودة على الممشى قررت تحمل تكاليف التطوير والصيانة كاملة، لما له من أثر كبير فى جذب السائحين وترويج السياحة بالمحافظة، ويضم الممشى متحفًا مفتوحًا يحتوى على عدد من المجسمات بمختلف الخامات.
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