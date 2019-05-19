شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: امتحانات أولى ثانوى "المسربة" غير صحيحة.. والاختبار لا يحتاج إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر حكومية أن الامتحانات المسربة لأولى ثانوى جميعها خطأ ولا صحة لها.

وأضافت المصادر أنه تم إعداد امتحان إلكترونى لا يحتاج إلى إنترنت نهائى فى المدارس.

وتبدأ اليوم الأحد 19 مايو الجارى امتحانات الصف الأول الثانوى العام، لنهاية العام بشقيها الإلكترونى والورقى، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والذين يؤدون الامتحان إلكترونى وورقى، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل.

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وأكدت مصادر حكومية أن الامتحانات تعقد فى الاساس بشكل إلكترونى بجانب الورقى للمدارس التى لم تكتمل فيها البنية التكنولوجية حتى الآن ، موضحة أن كل خطوة فى الامتحانات يتم متابعتها بدقة ويجب على الطلاب أن يستعدوا بشحن أجهزة التابلت وأن يطمئنوا بأن الأسئلة سهلة وتقيس الفهم وتم مراعاة أن امتحانات مايو استكمال لتدريب الطلاب على التجربة ولكنها يحتاج الطالب فيها إلى 50% فى المادة للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى العام.

وأوضحت المصادر أن الأسئلة الورقية جاهزة ووصلت المديريات والإدارات وسوف استعدادا للامتحان غدا الأحد، وأيضا الأسئلة الإلكترونية ستكون متاحة خلال تواجد الطلاب داخل اللجان، ولن يحتاج الطالب إلى إنترنت.