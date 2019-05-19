شكرا لقرائتكم خبر عن فى 9 نقاط.. تعرف على مشروعات برنامج "مستورة" لتمكين المرأة اقتصاديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الحكومة لإنشاء العديد من المشروعات لتمكين المرأة اقتصاديا، ومنها مشروعات قرض "مستورة" وهو أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر الاجتماعى، فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة



الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن أهم مشروعات تمكين المرأة اقتصاديا فى نقاط محددة . الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن أهم مشروعات تمكين المرأة اقتصاديا فى نقاط محددة .

1- نجح بنك ناصر الاجتماعي فى تمويل 17ألف و 455 مشروعا بمبلغ إجمالى 289 مليون و217 ألف جنيه تقريبا.

2-تمويل المشروعات الصغيرة فى تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم.

3-المشروع يعتبر مصدر الدخل الرئيسي الحالى للعديد من الأسر، التى حققت ارتفاعاً فى دخلها بعد الحصول على القرض.

4-وقع بنك ناصر الاجتماعى برتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل المرأة المصرية يهدف إلى تطوير آليات توسيع نطاق الشمول المالى لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية فى كل محافظة وقرية فى مصر،

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5-تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة فى التنفيذ وبلغ عددها 8122 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون و207 ألف جنيه.

6-مشروعات الإنتاج الحيوانى وبلغ عددها 6797 مشروعا بإجمالى 120 مليون و537 ألف جنيه.

7- المشروعات المنزلية بعدد 1496 مشروعا بإجمالى 17 مليون جنيه.

8- المشروعات الصناعية بإجمالى 632 مشروعا بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه.

9-المشروعات الخدمية بإجمالى 408 مشروعاً وبتكلفة أكثر من 6 ملايين و544 ألف جنيه.