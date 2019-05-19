"اعرف حقك".. 3 خطوات لفسخ العقود طبقاً للقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط فسخ العقود طبقاً للقانون المصرى، و"الخليج 365" يوضح الخوات التى يجب إتباعها فى فسخ العقود.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه يوجد 3 شروط لفسخ التعاقد طبقا لنص المادة 157 من القانون المدنى وهى :-
1- أن يكون العقد ملزما للجانبين.
2- أن يكون أحد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ إلتزامه.
3- أن يكون المتعاقد الآخر الذى يطلب الفسخ قد نفذ إلتزامه أو مستعد لتنفيذه وقادرا على إعادة الحال إلى ما كان عليه .
وأشار المحامى بالنقض، أنه لا يشترط لأعمال حكم المادة 157 مدنى، أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه.
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