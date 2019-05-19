إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 19 شخصا بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، على طريق الساحل الشمالى. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح وقوع حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة مع سيارة نقل، بالعلمين الجديدة، على طريق إسكندرية مطروح. أسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا، وتم نقل 10 مصابين لمستشفى الحمام المركزى و9 مصابين لمستشفى العلمين المركزى، وشارك فى نقل المصابين 9 سيارات إسعاف.

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