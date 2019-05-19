شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كميات كبيرة من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية.. والكيلو بـ9 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة، الأرز الأبيض بكميات كبيرة، لتلبية احتياجات المواطنين من الأرز طوال شهر رمضان بجانب توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، والبقوليات، والمكرونة والأرز المستورد والمحلى، حيث يتم طرح كيلو الأرز الأبيض المستورد بسعر 9 جنيهات على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح المناقصة رقم "4" لاستيراد الأرز الأبيض قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2019/2018 بنسبة الكسر تتراوح من 10 إلى 12% ، على أن تقدم عروض المظاريف المالية والفنية يوم 21 مايو الجارى، ويكون العرض مصحوبا بـ4 عينات كل عينة 3 كليو، وأن إحدى هذه العينات سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع المستهلك المصرى