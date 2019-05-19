شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 إشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين إثر حادث آخر لانقلاب ميكروباص بعد اصطدامه بسيارة أخرى أعلى الطريق الصحراوى فى إطفيح بجنوب الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى أطفيح بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .