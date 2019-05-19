مصرع 8 أشخاص و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون حالتهم خطرة في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة. تلقى مأمور قسم شرطة أطفيح إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث، ووجود حالات وفاة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي. انتقل رجال القسم والقيادات الميدانية بالمرور إلى محل البلاغ، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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