"حريقا الأهلي ومحكمة إمبابة".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم السبت؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

حريق محدود بمحكمة إمبابة وإنقاذ وكيل نيابة

أخمد رجال الإطفاء بالجيزة، حريقًا اندلع في محكمة "تاج الدول" بمنطقة إمبابة دون إصابات.

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السيطرة على حريق محدود في النادي الأهلي بالجزيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، اليوم السبت.

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بسبب السحر.. لغز مقتل ربة منزل على يد زوج ابنتها بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة مقتل سيدة بالإسماعيلية بسبب خلافات أسرية.

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تفاصيل مقتل طبيب أسنان داخل عيادته بالقليوبية.. والمتهم: ضربته بـ "شاكوش وخنقته"

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع البحث الجنائي بالقليوبية، من ضبط مرتكبي واقعة مقتل طبيب أسنان يبلغ من العمر 70 عامًا، داخل مسكنه بالقليوبية.

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الداخلية: ضبط المتهم بإنشاء صفحة "إشفى مدمن" الاحتيالية على "فيسبوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط شخص لقيامه باستخدام اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للترويج لحملة لعلاج الإدمان، وجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت.

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قاتل حارس كوبري الدقي: سرقت 600 جنيه وقتلته وهربت

تجرى نيابة الدقي، التحقيق مع المتهم بقتل المسئول عن حراسة مواد البناء وحديد التسليح المخصصة لأعمال صيانة كوبري الدقي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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مجازاة 4 مسئولين بمنطقة المنيا الأزهرية للندب في أماكن دون الإعلان عنها

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة المركزية بمنطقة المنيا الأزهرية بعقوبة اللوم، وغرمت مدير الإدارة، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، كما خصمت شهرين من أجر أخصائيين تنسيق بمنطقة المنيا الأزهرية، وذلك للندب في وظائف دون الإعلان عنها بالمخالفة للقانون.

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11يونيو.. محاكمة 11 متهمًا في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 11 يونيو لبدء محاكمة 11 متهمًا بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

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المحكمة التأديبية: مجازاة مسئولين بالنقل العام للإضرار المالي بالهيئة

خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، 15 يوما من مسئول بالإدارة العامة للتخطيط والبحوث الفنية بهيئة النقل العام سابقا، وغرمت رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة سابقاً، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي له، وذلك لتخفيض أيام التوقف والعطل بالأتوبيسات الموردة للهيئة، مما تسبب في الإضرار المالي بها.

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