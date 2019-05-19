"ورقي وإلكتروني".. ننشر "دليل الطلاب" لأول أيام امتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، حيث يؤدي 580 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية،

في 2275 مدرسة على مستوى الجمهورية.

ويعقد الامتحان وفقا لنظام التقييم المعدل، الذي تعتمد أسئلته على قياس مهارات الفهم والمهارات العليا للتفكير وليس الحفظ.

ويجرى الامتحان إلكترونيا بـ 1700 مدرسة حكومية مجهزة تكنولوجياً على مستوى الجمهورية، بينما يجرى ورقيا بـ 500 مدرسة

لم يكتمل تجهيزها بعد.

ويؤدي طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية الامتحان إلكترونيا من خلال أجهزة "التابلت".

بينما يؤدي طلاب: المنازل، السجون، المستشفيات، والخدمات الامتحان ورقيا، بالإضافة إلى الطلاب الذين يدرسون الألمانية

كلغة أولى والمواد العلمية بالألمانية "الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء"، والذين يدرسون الصينية كلغة ثانية، وطلاب الدمج، وطلاب المدارس الدولية الذي يمتحنون المواد القومية.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم في الامتحانات الإلكترونية على الشبكات الداخلية بالمدارس، وبالتالي لا حاجة إلى وجود الانترنت

بالمدارس أو بأجهزة الطلاب، وتحسبًا لأي ظرف طارئ أعلنت الوزارة طباعة 100% من امتحان اللغة العربية، للتحول للامتحان الورقي حال حدوث أزمة تقنية بالامتحان الإلكتروني.

ويرصد الخليج 365 كيف يسير امتحان الصف الأول الثانوي اليوم:

- 8:00 صباحا: يتعين على طلاب الصف الأول الثانوي المقيدين بالمدارس الحكومية والذين يؤدون امتحانهم بالفترة الصباحية،

الذهاب مبكرا إلى المدرسة لتسجيل الحضور إلكترونيا والاستعداد لأداء الامتحان.

- 9:00 صباحًا: يبدأ امتحان اللغة العربية لطلاب الفترة الصباحية ويستمر لمدة ثلاث ساعات، كما يؤدي طلاب: المنازل، الخدمات،

السجون، والمستشفيات، الامتحان ورقيًا خلال الفترة الصباحية، تزامنًا مع طلاب المدارس الحكومية الذين يمتحنون إلكترونيًا.

- 12:00 ظهرًا: انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الفترة الصباحية، ويحضر طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلى المدارس

الحكومية المجهزة؛ لتسجيل الحضور إلكترونيًا، والاستعداد للامتحان.

-1:00 ظهرًا: يبدأ امتحان اللغة العربية لطلاب الفترة المسائية، الذين يؤدوه إلكترونيًا من أجهزة "التابلت"، ويستمر لمدة

3 ساعات.

-4:00 عصرًا: انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الفترة المسائية.

- يدخل الطالب على الامتحان الإلكتروني بعد تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وكود الامتحان

الذي يحصل عليه من المدرسة.

- بمجرد ضغط الطالب على زر "ابدأ"، يبدأ الإجابة ويظهر أمامه العد التنازلي للزمن المخصص لها.

- تظهر للطالب رسالتين تحذيريتين أثناء الامتحان، الأولى قبل انتهاء زمن الإجابة بـ10 دقائق، والثانية قبل انتهاء الزمن

بدقيقتين.

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- يمكن للطالب العودة إلى أي سؤال، ومراجعة جميع إجاباته طالما في حدود الزمن المخصص للإجابة، ولكن بمجرد ضغطه على زر

إنهاء أو نهاية زمن الإجابة لا يمكنه التعامل مع الامتحان مرة أخرى.

- غرفة عمليات مركزية بوزارة التربية والتعليم لمتابعة سير العملية الامتحانية بكل مدرسة، بالتنسيق مع المديريات والإدارات

التعليمية.

- حال تعرض أي مدرسة لمشكلة تقنية لا يعني هذا وجود نفس المشكلة في كل المدارس، لأن كل مدرسة وحدة مستقلة بذاتها.

- حال حدوث مشكلة تقنية بالشبكة الداخلية لأي مدرسة، يمكن التحول للامتحان الورقي.

- لا يستخدم الامتحان الورقي إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

- إذا تعرض الطالب لمشكلة تقنية بجهاز "التابلت" الخاص به، يحرر الملاحظين محضرًا بالأسباب؛ ضمانًا لحقه.

- في بعض الحالات يتحول الطالب صاحب المشكلة للامتحان الورقي إذا كان يتبقى وقت، أما إذا لم يكن هناك وقت كافي للإجابة

يحتسب له متوسط درجاته في المواد الأخرى.

- لا يمكن لأي طالب ادعاء سرقة جهاز "التابلت" الخاص به لأداء الامتحان ورقيًا إلا إذا حرر محضرًا بقسم الشرطة، والذهاب

به للمدرسة في وقت مبكر لإثبات الحال واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- جميع الامتحانات الورقية بنظام البوكليت.

- الامتحانات الورقية على مستوى المحافظات وليست موحدة على مستوى الجمهورية.

-الامتحانات الورقية مختلفة عن الامتحانات الإلكترونية من حيث الأسئلة ولكنها متفقة من حيث المواصفات.

-امتحان الفترة الصباحية سواء الإلكتروني أو الورقي يختلف عن امتحان الفترة المسائية.

- جميع الأسئلة سواء بالامتحان الورقي أو الإلكتروني تقيس مدى فهم الطالب لنواتج تعلم المادة.

- الامتحان أساسي ويترتب عليه النجاح والرسوب، ويطبق به قانون الإخلال بضوابط الامتحان، ويمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف

المحمول.

-الامتحان يجرى عن طريق الشبكات الداخلية المسجل عليها الأرقام المسلسلة لأجهزة "التابلت" الخاصة بطلاب كل مدرسة، ولا

يحتاج إلى الإنترنت سواء بالمدرسة أو بجهاز الطالب.

-الصف الأول الثانوي سنة نقل عادية لا يدخل مجموعها في المجموع التراكمي للمرحلة الثانوية.​