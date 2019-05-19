نائبة تدعو لاستخدام تقنية الهولوجرام بالمتاحف المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مصر بلد يملك أكبر المتاحف المفتوحة التي تروي تاريخ الحضارة الإنسانية بمختلف تنوعاتها.

وأضافت في بيان اليوم، أن "الأقصر تملك وحدها ثلث آثار العالم، والإسكندرية على وجه الخصوص تملك مجموعة متنوعة من المتاحف التي تروي جانب من تاريخ الحضارة اليونانية والرومانية، وتملك جانب ساحر من الآثار الغارقة"، مشيرة إلى أن المتاحف هي الراوي الأهم لتاريخ هويتنا المصرية.

وشددت على أهمية تطوير أسلوب العرض في المتاحف المصرية، داعية إلى استخدام تقنيات الهولوجرام في المتاحف المصرية على غرار استخدامها في عرض مقبرة توت عنخ آمون بالمتحف الكبير، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا يساعد على مزيد من الجذب للزائرين.

ودعت النائبة، كافة الأسر المصرية إلي زيارة المتاحف تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، لغرس قيم الأجداد في الأبناء من أجل الحفاظ على هويتنا المصرية.