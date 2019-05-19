مدير مستشفى 57357 يكشف كواليس زيارة لاعبي الأهلي للطفل يوسف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

حرص عدد من لاعبي فريق الأهلي، اليوم السبت، على زيارة مستشفى الأطفال 57357، بحضور حسين الشحات، والأنجولي جيرالدو، والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول.

ووزع لاعبو الأهلي بعض الهدايا على الأطفال وخاصة الطفل يوسف، كما التقطوا صورًا تذكارية معهم.

ونشرت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، عبر صحفتها الرسمية، صورا لزيارة لاعبي الأهلي للمستشفى، موجهة الشكر لهم، قائلة: شكرا على زيارتكم ودعمكم.

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وقال الدكتور شريف أبوالنجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، إنه قابل منذ أسبوع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، خلال زيارته لطفل مريض بالمستشفى حاملا قميص الزمالك وكرة وسيارة بالريموت، لافتا إلى أنه خلال خروجه من غرفة الطفل المريض قابل الطفل يوسف الذي يعمل والده عامل زراعى بالبحيرة، وكان الطفل خائفًا من الجلوس بمفرده في غرفته حتى يعود والده من أداء صلاة العصر.

وأوضح أبوالنجا عبر حسابي الشخصي على "فيسبوك"، أن أحمد مرتضى استمر مع الطفل يوسف وجلس يلعب معه، حيث أفصح له أنه أهلاوي، ويتمنى رؤية حسين الشحات وعلى معلول وأزارو.

وأضاف: "قام أحمد مرتضى بعمل دعوة للثلاثة لزيارة الطفل يوسف.. وحضروا النهاردة، وجابوا معاهم جيرالدو، وزاروا يوسف وجابوله كرة وكل واحد تيشيرت برقمه اللي بيلعب به، وورا اسم يوسف وعربيتين بالريموت واحدة بورش والتانية جيب".

وواصل أبوالنجا: "قبل ما ييجوا عرفوا إن عبدالرحمن اللي في السرير اللي جنبه عنده 16 سنة وأبوه صيدلي بسطوه على الأخر بالهدايا والتيشيرتات.. ولفو على نص المستشفى ووزعوا عليهم هدايا وجبروا بخاطرهم".