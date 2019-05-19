بالصور.. تحالف الأحزاب المصرية ينظم حفل إفطاره السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب: شارك المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في حفل الإفطار السنوي لحزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية، اليوم السبت. وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام للتحالف، إن حفل الإفطار للأحزاب المصرية تقليد سنوي تتبناه الأحزاب المصرية مع حزب إرادة جيل بهدف جمع شمل الأحزاب تحت مظلة واحدة. وشارك في حفل الإفطار عدد من الشخصيات العامة وقيادات الأحزاب المؤسسة للتحالف، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات حزب مستقبل وطن. ​

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