مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. "مفاجآت بشأن العثور على جثة رضيع بالبساتين.. ومركب يغرق أثناء الإفطار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. "مفاجآت بشأن العثور على جثة رضيع بالبساتين.. ومركب يغرق أثناء الإفطار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت،وكان من بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تجرى قوات مباحث قسم البساتين الآن تحرياتها المكثفة حول العثور على جثة رضيع مقتول وملقى بجانب صناديق القمامة.

وأوضح المصدر ذاته أن قوات الإنقاذ النهري، تمكنت من إنقاذه دون تعرض المركب للغرق، نافيًا ما تم تداولة حول غرق المركب.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى به في أحد شوارع البساتين.

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وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق بمنزل بمنطقة الدرب الأحمر دون وقوع إصابات، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالحريق.

كشفت مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل إنقاذ وكيل النائب العام، بعد اندلاع النيران بمكتبه بمحكمة الجيزة، وتبين أنه حال تواجده بشرفة مكتبه وجد النيران مشتعلة داخل المكتب، فقفز على "تاندة"، الطابق أسفله.

كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة المسن المعثور على جثته أسفل كوبري 15 مايو بمنطقة العجوزة، وتبين أن وفاته طبيعية.

كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام "عيسي ز أ ش" 36 سنة، صاحب مصنع (زهرة زرقاء) بدون ترخيص.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيب أسنان داخل شقته.



وتبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بالعثور على جثة لسيدة (مواليد 1974، ربة منزل) بمسكنها بناحية عزبة آدم بدائرة المركز، وبها إصابات (جروح بأماكن متفرقة وطعنات نافذة بمناطق متفرقة من جسدها).

كما بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد حراسة ويدعى "كمال.ج.ال" معين على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات كوبري الدقي، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهم.