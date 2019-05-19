مصر | "ثمرة زنا المحارم".. مصدر يكشف مفاجأت حول العثور على جثة رضيع بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ثمرة زنا المحارم".. مصدر يكشف مفاجأت حول العثور على جثة رضيع بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة العثور على جثة طفل رضيع ملقاه بأحد الشوارع بمنطقة البساتين، وتبين أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية "زنا محارم".

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، وجود علاقة غير شرعية بمسن وابنته، وحملت سفاحا، وبعد ولادتها الطفل، تركته لوالدها وفرت هاربة، وعقب ذلك قرر الأب التخلص من طفله، وقتله وألقى جثته بأحد الشوارع بمنطقة البساتين.

وأضاف المصدر أنه عقب فحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان العثور على الجثة، وإجراء تحريات المباحث، تم التوصل لهوية المسن ونجلته، وتمكنت القوات من القبض عليهما.

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وكانت عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى به في أحد شوارع البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى بالشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة العامة.

ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين جهود البحث؛ لكشف غموض الواقعة، وتحرر المحضر اللازم،