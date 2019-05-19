شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب العقارية: 25% ضريبة «فُرجة» على الحفلات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك ضريبة تُفرض على الملاهي والمسارح والسينما بمقدار 25% من قيمة التذاكر.
وأضافت حسين خلال لقائها في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «ضريبة الملاهي أو بنسميها ضريبة الفُرجة تُفرض على الحفلات الغنائية والمسارح بمقدار 25% من قيمة التذاكر، وعلى المسارح والسينمات 5% على الأفلام العربي، و10% على الأفلام الأجنبي».
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن أي حفل بدون مقابل يحصل على إعفاء ضريبي بقرار من وزير المالية، متابعة: «حينما لا يتقدم القائمون على ذلك الحفل بطلب قبله بـ 15 يوم ليرفع للوزير، يتم فرض ضرائب على الحفل، وهذا ما حدث مع الجامعة الألمانية حينما أقامت حفلا للطلاب».
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