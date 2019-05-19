شكرا لقرائتكم خبر عن «النظافة سلوك شعب متحضر» ضمن حملة «عد لأصلك» بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استكملت جامعة الأزهر حملتها للتذكير بالقيم الأخلاقية #عُد_لأصلك حيث نشر طلاب الجامعة فيديو بعنوان «ماذا نفعل في شوارعنا» وشاهد ماذا حدث مع الكفيف وذلك استكمالا لما طرحوه من مجموعة من الفيديوهات التي تعالج القيم بشكل مختلف.
وتجسد الحملة نظافة الشوارع، وما يجب أن تكون عليه شوارعنا كمجتمع إسلامى، بجانب الضرر الذي قد يقع على الأشخاص نتيجة للإهمال أو عدم الاهتمام بالنظافة أو التركيز على وضع المهملات في غير الأماكن المخصصة بها.
جدير بالذكر أن طلاب من كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أطلقوا حملة «عُد لأصلك» بهدف الرجوع للأسس القويمة في التحلي بالأخلاق والقيم الإنسانية التي تربى عليها المجتمع المصري من احترام لمشاعر الآخرين.
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