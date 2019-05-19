شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب العقارية: أي منزل قيمته أقل من مليوني جنيه لا يسدد ضريبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حالات الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات.

وأضافت «حسين» خلال لقائها ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «هناك حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، وذلك حتى ديسمبر 2021»، متابعة: «من حق المواطن في حالة شرائه وحدة سكنية أخرى بتغيير السكن موضع الضريبة للوحدة الجديدة للحصول على الإعفاء المستحق بواقع 2400 جنيه».

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حد الإعفاء الضريبي تم رفعه منذ 2013 من نصف مليون جنيه، إلى مليوني جنيه، قائلة: «قد يتعرض مواطن لفرض ضريبة عقارية لعدم تقدمه بما يفيد امتلاكه لوحدة سكنية، هي في الأساس معفية من الضرائب، لكن عدم تقديمه ما يفيد ذلك قد يعرضه لفرض ضريبة عقارية».