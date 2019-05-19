شكرا لقرائتكم خبر عن محور روض الفرج.. «نزهة مصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم أنه نهار رمضانى حار نسبيًا، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة مع الصوم، لم يمنع عشرات من مستخدمى محور روض الفرج، وكوبرى تحيا مصر المعلق، والمدرج لتوه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض جسور العالم- من الترجل من سياراتهم بصحبة الصغار، وحتى حيواناتهم الأليفة، لأجل بضع دقائق من التنزه على الممشى المخصص للمارة على طرفى الجسر، والذى يأتى بعرض حارة مرورية تقريبا: تمثل الخرسانة نحو أربعة أمتار منها، فيما يتكون طرفها الملاصق لسور الكوبرى، المشرف على النيل مباشرة، من زجاج شفاف يسمح برؤية مياه النهر عبره، فيما فضل آخرون التقاط الصور التذكارية مع لوحة موسوعة جينيس في وسط الجسر، والتى تقر بإدراجه ضمن الموسوعة.

عبر 6 حارات مرورية في كلا الاتجاهين، يمتد محور روض الفرج، ورغم افتتاحه قبل يومين، فسكان منطقة شبرا الذين عايشوا إنشاء الكوبرى من مراحله الأولى قبل أعوام، لم يعرفوا بعد أن المحور تم افتتاحه للمرور بالفعل، فلدى مطلع الكوبرى من منطقة المظلات، نصح أحد المارة المحررة بعدم الصعود حيث إن الكوبرى لم يفتتح بعد، فيما أشار رفيقه إلى أن ممشى الكوبرى هو الذي تم افتتاحه كمزار سياحى فقط حتى الآن، بالرغم من افتتاح الكوبرى بالفعل للمركبات، غير أن الإشغال يعد محدودا، نظرا لأن الكوبرى مازال في أول أيام افتتاحه.

اشغال محدود فى الأيام الأولى لافتتاح محور روض الفرج

قبل ثلاثة أعوام، بدأ دكتور رامى، الصيدلانى الأربعينى، ووالدته متابعة أعمال إنشاء الكوبرى عن كثب من شرفتهما الصغيرة بأحد عقارات أبراج النيل المشرفة على محور روض الفرج، ونظرا للارتباك المرورى على خلفية المراحل الأولى من إنشاء الكوبرى والذى كان يتسبب في ازدحام شديد بالمنطقة، فضلا عن ردم الشقق بالغبار بشكل متكرر، اضطر رامى ووالدته للبحث عن سكن مؤقت في مكان آخر لحين افتتاح الكوبرى، واليوم، حضر الثنائى لاستطلاع الصرح الوليد، الذي تؤكد الأم السبعينية أنه يعوض سنوات الزحام والاضطرار للانتقال إلى سكن مؤقت.

على مهل، يقبض دكتور رامى على كف والدته، ويساعدها في الخطو على الممشى الزجاجى الذي تكن له بعض المهابة نظرا للارتفاع والشفافية التي يبدو من تحتها نهر النيل واضحا، يطمئنها ابنها قائلا «ما تخافيش ده أكيد متجرب ١٠٠ مرة ومقاوم للكسر»، فيما يقول إن الكوبرى يشبه إلى حد كبير جولدن جيت بريدچ بولاية سان فرانسيسكو، الذي اعتاد المرور عليه عند زيارته للولايات المتحدة، مؤكدًا «ده أجمل، التانى مفيهوش ممشى زجاجى، ده أجمل طبعا لأنه أحدث».

يمثل الكوبرى بدوره إنقاذا للدكتور رامى من زحام وسط القاهرة، الذي يضطر أن يعلق فيه يوميا أثناء ذهابه إلى عمله بالفيوم حيث يمتلك صيدلية ويديرها، فيقول «الكوبرى عامل وفر معايا حوالى تلات أرباع الساعة في مشوارى للشغل، مش مضطر أبدا أتحبس في زحمة وسط البلد أو أعدى منها».

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استقل تامر شاكر الكوبرى من وإلى العمل مرتين منذ افتتاحه، ولذلك أصر أن يصطحب صغاره وزوجته لمشاهدة الكوبرى بعد افتتاحه في يوم الإجازة «إحنا مهتمين بالكوبرى منذ إنشائه، وعندى ألبوم صور صورته بنفسى لمراحل الإنشاء وعملت به فيديو على فيسبوك وقت الافتتاح»، يعتبر تامر الكوبرى ليس مجرد كوبرى يخفف الزحام عن قلب القاهرة، وإنما رسالة جيدة جدا للمستثمرين الأجانب عن مناخ الاستثمار في مصر وشبكة الطرق والمواصلات بها.

بدلا من ساعة كاملة إن لم يكن أكثر، هي المسافة ما بين محل سكنه، ومقر عمله بالقرية الذكية، يوفر محور روض الفرج بالنسبة لتامر نحو ساعة إلا ثلثا في مشواره اليومى إلى العمل على أقل تقدير، مقابل هذا الوفر في الوقت والسيولة المرورية، يضطر تامر لدفع كارتة يومية قدرها ٢٠ جنيها لاستخدام المحور الجديد بسيارته الملاكى «كنت باخد الدائرى والمحور يوميا، دلوقتى الكوبرى حل محلهم»، بالرغم من ذلك، يعتبر تامر أن قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها منه يوميا بالإضافة إلى كارتة محور الضبعة التي كان يدفعها من البداية، ستشكلان عبئا على ميزانيته، ويتمنى إعادة النظر فيها وتخفيضها، ليتسنى للجميع الاستفادة من هذا الشريان المرورى على حد تعبيره، والاستمتاع بممشاه الزجاجى، الذي يرى أنه مرشح للتحول إلى مزار سياحى من الدرجة الأولى في الفترة القادمة للمصريين وغير المصريين.

يمتد الممشى الزجاجى في جانب واحد فقط من المحور، بعرض حوالى متر، في الاتجاه القادم من الوراق إلى شبرا، ويمتد في الجزء المشرف على المياه، فيما يُستكمل بممشى معدنى في باقى الكوبرى غير المُشرف على النيل.

منذ افتتاح محور روض الفرج من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع عن كثب خالد محمد، أحد عمال الإنشاءات الذين شاركوا في تشييد الكوبرى، ردود أفعال المُستخدمين، والتى تملؤه بفخر كبير، مؤكدة له أن أعمال الإنشاءات التي شارك فيها وقدم إليها يوما بعد يوم من طنطا إلى القاهرة منذ بداية المشروع آتت ثمارها ونجحت في تشييد صرح مصرى من الألف للياء، واستمرت على مدار أربعة أعوام، واصل فيها العمال العمل والحراسة على مدار 24 ساعة يوميًا في الفترة الأخيرة للانتهاء من المحور في الموعد المحدد، ولقى عدد من العمال حتفهم فيها، أثناء العمل والحراسة، فيقول خالد: «حوالى 4 عمال توفوا في الكوبرى ده، نظرًا لأن مواد البناء والحديد كانت بكميات كبيرة في الموقع، ومطمعا للسارقين».

وبحسب خالد، منذ افتتاح الكوبرى، يتوافد العشرات من المواطنين على الكوبرى لتفقده على مدار الساعة، والتقاط الصور التذكارية على الممشى الزجاجى وبجوار لوحة موسوعة جينيس، ويُعد التساؤل عن مدى أمان الممشى الزجاجى وتحمله الأوزان الثقيلة هو التساؤل الأكثر شيوعًا من المواطنين، يقول خالد «بنقولهم إن الكوبرى آمن تمامًا، والزجاج من ثلاث طبقات، ومقاوم لسرطان الزجاج والشمس، كما أن الكوبرى تمت تجربته، وهو حاليًا في فترة تجريبية، وهيتقفل بعد شهر، لاستكمال بعض الأعمال واللمسات الأخيرة».

محمد على، الأب الأربعينى، يشارك العديد من المواطنين القلق الذي يساورهم بخصوص أمن الكوبرى، وبخاصة مع مرور الأطفال، فقبل أن تخطو فتياته الأربع على الممشى الزجاجى لالتقاط الصور التذكارية، قام بمحاولات عديدة لتجربة الممشى ومحاولة إنفاذ قدمه من المسافة ما بين السور والزجاج، لتطمئنه ابنته مروة، طالبة اللغة الصينية في كلية الألسن بالفرقة الثالثة قائلة «الحاجات دى بتكون مجربة يا بابا إنها ما تعديش أي حد، أنا شفت كوبرى زى ده أثناء رحلتى للصين، وكان الناس بيمروا عليه بسلاسة من غير خوف، عشان هم متعودين على وجوده».

يُبدى محمد الأب الأربعينى سعادته بشدة من تواجد ممشى كهذا في مصر، فيما يؤكد أنه حرص على اصطحاب فتياته إليه قبيل زيارتهم العائلية الرمضانية يوم الجمعة: «إحنا جايين من أكتوبر، ورايحين لخالة البنات في شبرا، يعتبر ما أخدناش وقت يذكر في الطريق»، وعلى ذلك، لا يُخفى محمد قلقًا من نوع آخر يساوره يتمثل في أن تطال الكوبرى يد العشوائية والفوضى عن طريق انتشار الباعة الجائلين موصيًا «لازم الحفاظ على جمال ونظام الكوبرى، ومنع بتوع الحلبسة والترمس واللب والآيس كريم من التواجد على الممشى بشكل عشوائى، زى ما هو حاصل على أغلب كبارى مصر».