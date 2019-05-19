أخبار× 24 ساعة.. "100 مليون صحة" تكشف إصابة 2.2 مليون مواطن بفيروس سى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها: وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها: مبادرة 100 مليون صحة تكشف إصابة 2 مليون و197 ألف مواطن بفيروس سى حملة جيل بكرا يكبر بصحة تحث الأمهات على شرب اللبن وتناول الخضروات يوميًا تعرف على الخريطة الصحية لـ50 مليون مصرى وفقا لمبادرة 100 مليون صحة.. 2 مليون و197 ألف مصابون بالأجسام المضادة لفيرس سى و2 مليون و570 ألف بالسكر و 10 مليون و423 ألف مواطن بضغط الدم و19 مليون و740 ألف بالسمنة تعرف على آليات تطوير المصانع الحكومية لزيادة إنتاج السكر وتقليل الاستيراد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى مليون و990 ألف طن لتعزيز المخزون الاستراتيجى.. ميناء الدخيلة يستقبل 70 ألف طن زيت طعام خام Advertisements شخص يؤدى امتحان الدين بلجنة للدبلومات الفنية بالسيدة زينب ويهرب فور اكتشافه طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية والدين..757 ألفا أدوا الاختبارات.. الملاحظون فى اللجان يضبطون ملازم غش وتليفونات.. وغرفة العمليات: لم نرصد خروجا للأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى صور.. ضبط ملازم وتليفونات محمولة بامتحان "العربى" للدبلومات بالجيزة ”الخليج 365” يكشف فى تحقيق استقصائى تأسيس شركة مزيفة لبيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء.. "ناشونال ترافيل" تدعى حصولها على حق بيع التذاكر وتحصل على 15 جنيهًا زيادة على كل تذكرة.. وتعلن توفير أى عدد خلال العيد فرق مختصة وحقن بالمبيد لمكافحة السوسة الحمراء للنخيل بـ3 محافظات ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ2.7 مليون طن.. و11 محصولاً بالمقدمة شركات توزيع الكهرباء تبدأ فى تنفيذ قرار إلغاء الفوائد على تقسيط الفواتير تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى ‎ مشروع لحماية الشواطىء يستخدم تقنيات من البيئة للمرة الأولى فى مصر هل سمعت من قبل عن البصمة المائية؟.. اعرف التفاصيل × 6 معلومات

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