انت الان تتابع إحالة 51 موظفا وطبيبا بمستشفى بلطيم للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محافظ كفر الشيخ

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، 51 موظفا وطبيبا بمستشفى بلطيم المركزي للتحقيق، منهم 46 موظفا لتركهم العمل دون سند قانوني، و5 موظفين لتغيبهم عن العمل، مكلفا وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى بلطيم المركزي لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، والذي تضمن: أنه لا يوجد غير سجل يشمل الصيادلة والأطباء، وسجل أخر للإداريين والعمال والفنيين، وعدم إبلاغ بالبيان اليومي لحالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف.

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وتابع التقرير أنه لا يوجد سجل يدون فيه تصاريح الخروج مع مسئول الحضور والانصراف بالمستشفى، كما تبين أن تصاريح الخروج تتكون من نسخة واحدة وعلى قصاصة من الورق يتم تقديمها إلى مسئول دفتر الحضور والانصراف، حصول بعض العاملين بمستشفى بلطيم المركزي على تصاريح خروج معتمدة التوقيع، عدم وجود سجل للتصاريح بقسم