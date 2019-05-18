إحالة 51 موظفا وطبيبا بمستشفى بلطيم للتحقيق

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محافظ كفر الشيخ
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، 51 موظفا وطبيبا بمستشفى بلطيم المركزي للتحقيق، منهم 46 موظفا لتركهم العمل دون سند قانوني، و5 موظفين لتغيبهم عن العمل، مكلفا وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى بلطيم المركزي لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، والذي تضمن: أنه لا يوجد غير سجل يشمل الصيادلة والأطباء، وسجل أخر للإداريين والعمال والفنيين، وعدم إبلاغ بالبيان اليومي لحالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف.
وتابع التقرير أنه لا يوجد سجل يدون فيه تصاريح الخروج مع مسئول الحضور والانصراف بالمستشفى، كما تبين أن تصاريح الخروج تتكون من نسخة واحدة وعلى قصاصة من الورق يتم تقديمها إلى مسئول دفتر الحضور والانصراف، حصول بعض العاملين بمستشفى بلطيم المركزي على تصاريح خروج معتمدة التوقيع، عدم وجود سجل للتصاريح بقسم
وتابع التقرير أنه لا يوجد سجل يدون فيه تصاريح الخروج مع مسئول الحضور والانصراف بالمستشفى، كما تبين أن تصاريح الخروج تتكون من نسخة واحدة وعلى قصاصة من الورق يتم تقديمها إلى مسئول دفتر الحضور والانصراف، حصول بعض العاملين بمستشفى بلطيم المركزي على تصاريح خروج معتمدة التوقيع، عدم وجود سجل للتصاريح بقسم شئون العاملين لكى يثبت فية التصاريح، وحصول بعض العاملين على تصاريح خروج غير محددة لوقت الخروج وغير محددة المدة وبدون تحديد اليوم، وعدم وجود سجل للتأخيرات، ما زالت المستشفى تسنخدم السجلات الورقية حتى تاريخه بالمخالفة لتعليمات المحافظ.
وأكد المحافظ أنه كلف وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات الصحية التابعة، لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له.
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