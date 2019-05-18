انت الان تتابع عودة حركة القطارات بالبحيرة بعد توقفها ساعتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطار - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من فتح طريق السكة الحديد بعد رفع 3 عربات خرجوا عن قضيب السكة الحديد بمزلقان جزيرة البط بمدينة دمنهور، بواسطة ونش تابعة للسكة الحديد قادم من طنطا، وتم تخزين الـ18 عربة في مخزن السكة الحديد بدمنهور، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، إذ شهد المزلقان خروج 3 عربات من قطار بضائع "بازلت" كان متجها إلى القاهرة عن قضيب السكة الحديد، ما أدى إلى توقف حركة القطارات لمدة أكثر من ساعتين في محطات أبو حمص وكفر الدوار ودمنهور، وتم فتح الطريق ورجوع حركة القطارات.

تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بخروج قطار بضائع من على القضبان مزلقان جزيرة البط بدمنهور، وانتقل المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، لمكان