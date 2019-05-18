شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر هاشم: تقصير الثياب وإطلاق اللحى ليسا فرضًا.. ولا إثم في تركهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن إطلاق اللحى وتقصير الثياب مجرد عادات وليست من الفرائض، مؤكدًا أن تركها لا إثم فيه ولا يُخل بالدين.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج أحاديث الفتنة الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة ten :«أمور الإسلام فيها ما هو واجب وما هو سنة، والسنن فيها ما هو عبادة والآخر يسمى عادة، ومن سنن العبادة مثلا أن أصلي ركعتي سنة الفجر قبل صلاة الفجر وصيام الإثنين والخميس ووقفة عرفات، أما سنن العادة مثل إطلاق اللحية وتقصير الثياب، فهذه مجرد عادات وليست عبادات وتركها لا يخل بالدين ولا إثم فيه».

وتابع: «ما كان عليه الرسول وأصحابه حتى من سنن العادات الأفضل أن نأتي بها ما دام الأمر ممكنا وإن لم يكن ممكنًا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وتركها لا شيء فيه، لأن صلب الأمر في الإسلام هي الفرائض والواجبات».