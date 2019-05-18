شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم الانضباط.. محافظ كفر الشيخ يحيل 51 موظفًا بمستشفى بلطيم المركزي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور عبدالحميد إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، 51 موظفاً بمستشفى بلطيم المركزي للتحقيق، منهم 46 موظفاً لتركهم العمل دون سند قانونى، 5 موظفين لتغيبهم عن العمل، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى بلطيم المركزي لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وجاء ذلك من خلال التفتيش على أعمال شؤون العاملين بمستشفى بلطيم المركزى الذي تضمن: أنه لا يوجد غير سجل يشمل الصيادلة والأطباء، وسجل آخر للإداريين والعمال والفنيين، وعدم إبلاغ رئيس الشؤون الإدارية بالبيان اليومى لحالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف بعد اعتماده من مدير المستشفى لشئون العاملين وإنما يتم تقديمه بصورة شهرية إلى الشؤون القانونية بالمستشفى، وعدم وجود سجل يدون فيه تصاريح الخروج مع مسؤول الحضور والانصراف بمستشفى بلطيم المركزى، كما تبين أن تصاريح الخروج تتكون من نسخة واحدة وعلى قصاصة من الورق يتم تقديمها إلى مسؤول دفتر الحضور والانصراف، وحصول بعض العاملين بمستشفى بلطيم المركزى على تصاريح خروج معتمدة التوقيع، وعدم وجود سجل للتصاريح بقسم شؤون العاملين لكى يثبت فيه التصاريح، وحصول بعض العاملين بمستشفى بلطيم المركزى على تصاريح خروج غير محددة لوقت الخروج وغير محددة المدة ودون تحديد اليوم، وعدم وجود سجل للتأخيرات وبالتالى عدم احتساب مدة التأخير للعاملين بمستشفى بلطيم المركزى، ومازال المستشفى يستخدم السجلات الورقية حتى تاريخه بالمخالفة لتعليمات المحافظ.

كلف المحافظ، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات الصحية التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدماً الشكر لمدير عام التنظيم والإدارة ولإدارة التفتيش على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين.