شكرا لقرائتكم خبر عن حسني مبارك: أُبلغت بغزو العراق للكويت فجر 2 أغسطس 1990.. وكانت «صدمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جزءًا مقتطفًا من حوارها مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى ينشر غدًا على صفحات جريدة الأنباء.

وقال حسني مبارك، إن «الكويت وشعبها لهم معزَّة خاصة عندي، وعلاقات الأخوة ممتدة مع الكثيرين من أهلها»، مشيرًا إلى أنه «على تواصل مع الشيخ صباح (أمير الكويت)، والكويت اليوم لها دور فعّال ومتوازن في العالم العربي والخليج».

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وأكد مبارك أنه أُبلغ بغزو العراق للكويت فجر 2 أغسطس 1990، واصفًا الأمر بـ«الصدمة»، مضيفًا: «كان عندي الشيخ زايد وعاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة المصرية.. تخوفًا من ضرب صدام لطائرته».

وتابع: «قلت للشيخ جابر إن صدام أبلغني أنه لا ينوي الاعتداء عسكريًا، لكن لازم الكويت تاخد احتياطاتها، وأنا على استعداد أبعت أي مساعدات دفاعية تطلبها».

وذكر أنه «بعد موافقة مجلس الشعب أرسلت قوات مصرية للسعودية ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت.. وأرسلت لواء صاعقة للشيخ زايد لحماية آبار البترول كما طلب مني».