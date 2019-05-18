شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماهر يغادر قسم القاهرة الجديدة عقب إخلاء سبيله في «ضرب مواطن» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، الناشط السياسي، مساء السبت، ديوان عام قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة، عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة قضية اتهامه بالتعدي بالضرب على المواطنين، وإتلاف سيارة أحد المواطنين، خلال ذهابه لتنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية.

ووجهت النيابة لـ«ماهر» تهمتى إتلاف سيارة الشاكى والتعدى عليه بالضرب.

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واستمعت النيابة لأقوال الناشط السياسي كمجني عليه أيضًا، حيث اتهم مالك السيارة بالتعدي عليه بالضرب.

ودفع محامي «ماهر» بكيدية الاتهام الموجه إلى موكله، مطالبًا بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط القسم للوقوف على الواقعة.

يذكر أن الناشط السياسي يقضي فترة المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات، ضمن العقوبة المحكوم عليه بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث محكمة عابدين»، في العام 2013.