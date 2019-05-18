شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت: المتاحف هي الراوي الأهم لهويتنا المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مصر بلد يملك أكبر المتاحف المفتوحة التي تروي تاريخ الحضارة الإنسانية بمختلف تنوعاتها، بل إن الأقصر تملك وحدها ثلث آثار العالم، والإسكندرية على وجه الخصوص تملك مجموعة متنوعة من المتاحف التي تروي جانبًا من تاريخ الحضارة اليونانية والرومانية، وتملك جانبًا ساحرًا من الآثار الغارقة، مشيرة إلى أن المتاحف هي الراوي الأهم لتاريخ هويتنا المصرية.

وأشارت النائبة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، إلى أهمية تطوير أسلوب العرض في المتاحف المصرية، داعية إلى استخدام تقنيات الهولوجرام في المتاحف المصرية، على غرار استخدامها في عرض مقبرة توت عنخ آمون بالمتحف الكبير، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا يساعد على مزيد من الجذب للزائرين.

ودعت النائبة كل الأسر المصرية إلى زيارة المتاحف في هذا اليوم، وغرس قيم الأجداد في الأبناء من أجل الحفاظ على هويتنا المصرية.