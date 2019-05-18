شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون لـ رامز جلال بعد المقلب: «أحبك رغم الانهيار العصبي اللي صار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الفنانة العراقية شذى حسون ضحية حلقة السبت، من برنامج «رامز في الشلال»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وفي بداية الحلقة، داعبها رامز قائلًا: «معانا ومعاكم النهارده ملكة العالم في السب والقذف، لأنها مش مطربة عايزة ملحن ومؤلف تشتغل معاه، دي عايزة محامي يمشي وراها».

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ومع بدء المقلب، بعد سقوطها في المياه، بدأت شذى بالصراخ من بداية سقوطها في الشلال، كما واصلت الصراخ أثناء خروج الغوريلا من الأدغال، ما دفع رامز لسرعة الكشف عن هويته لطمأنتها وتهدئتها.

وعقب الحلقة، كتبت شذى على صفحتها على موقع التغريدات، «تويتر»: «رغم الانهيار العصبي اللي صار بيّه بس أحبك ومتفكرش تجيبني مرة تانية عشان مش هايحصلك كويس».

وردّ عليها رامز جلال ساخرًا: «مش هيحصلي كويس؟ ده على أساس إنك طبطبتي عليّا المرة دي».