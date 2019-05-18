شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: «السيسي رجل صادق جدًا.. ومصر مشافتش واحد زيه أبدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صادق جدًا، مؤكدًا أن «مصر مشفتش واحد زيه أبدًا»، حسب قوله.

وأضاف البابا تواضروس، في لقاء مع مجموعة من أقباط كنيسة القديس إثناسيوس الرسولى في مدينة بيتبرج الألمانية، السبت، أن «الأزمات الطائفية في المنيا تدفع لسؤال لماذا المنيا تحديدًا التي يحدث بها ذلك عن باقي محافظات الجمهورية».

وأشار إلى أن «هناك حاجة غلط في المحافظة من نواحي كتير ومش عاوز أتكلم، وفي باقي المحافظات الأقباط لهم حماس وغيرة على الدين، وحب للصلاة، وليس الأمر مقتصرًا على المنيا فقط».