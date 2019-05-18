شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل هاني عازر في ألمانيا: «فخر المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حيا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية. وأعرب قداسة البابا تواضروس، خلال استقباله لـ«عازر» في كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية، السبت، عن تقديره لـ«جهوده المخلصة في مشروعات مصر للتنمية، خاصة جهوده في إنشاء الأنفاق التي نفذت أسفل قناة السويس»، مؤكدًا أنه «فخر لكل المصريين».

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