شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن فشل زواج شقيقتها من عمرو دياب: «كانت صغيرة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حلّت الفنانة إلهام شاهين ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».
سأل «شيخ الحارة» إلهام شاهين، خلال الحلقة: «بوظتي جوازة أختك من عمرو دياب ليه؟».
وتفاجأت إلهام من السؤال، ثم أجابت: «كل شيء نصيب، عمرو دياب وإيناس أختي اتخطبوا، وبعدين محصلش نصيب، يمكن أنا اللى بوّظت الجوازة، معرفش».
وأضافت: «مرفضتش، ممكن يكون حصل خلافات، إيناس أختي كانت صغيرة».
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