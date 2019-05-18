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إلهام شاهين عن فشل زواج شقيقتها من عمرو دياب: «كانت صغيرة» (فيديو)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلّت الفنانة إلهام شاهين ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».

سأل «شيخ الحارة» إلهام شاهين، خلال الحلقة: «بوظتي جوازة أختك من عمرو دياب ليه؟».

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وتفاجأت إلهام من السؤال، ثم أجابت: «كل شيء نصيب، عمرو دياب وإيناس أختي اتخطبوا، وبعدين محصلش نصيب، يمكن أنا اللى بوّظت الجوازة، معرفش».

وأضافت: «مرفضتش، ممكن يكون حصل خلافات، إيناس أختي كانت صغيرة».

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