شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن رحيل والدتها: «أنا دلوقتي ندمانة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلّت الفنانة إلهام شاهين ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».

وعند عرض صورة والدتها، تأثرت إلهام شاهين، وقالت: «أنا ضهري اتكسر بعدها».

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وأضافت: «كل يوم بفكّر فيها، ولما بييجي رمضان بزعل جدًا، بقول إزاي هي مش في البيت، بقيت ألبس لبسها في البيت».

وتابعت إلهام: «أنا ضيّعت وقت كتير، كان نفسي أستثمر وجودها في الدنيا، نصيحة لكل حد أمه موجودة، يستثمر وجودها، كانت بتبقى قاعدة لوحدها وأنا قاعدة لوحدي في الأوضة، أنا دلوقتي ندمانة».