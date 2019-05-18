شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا خلال جولته مع «الوزير»: محور سمالوط تكلفته 1.4 مليار جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن مشروع محور سمالوط هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذي الأهمية الاستراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت، إلى محافظة المنيا.

Advertisements

واستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي حول المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تمر أعلى نهر النيل وأعلى السكة الحديد، وأعلى ترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وبربخين على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.

وجاءت تصريحات محافظ المنيا، خلال متابعته والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، العمل بمحور سمالوط، على النيل، وذلك ضمن جولة وزير النقل بمحافظة المنيا اليوم، لكون محور سمالوط واحدا من أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة ويربط غرب المركز بشرقة مرورا بنهر النيل.

وأضاف محافظ المنيا، في تصريحاته، أن محور سمالوط سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة- أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بحيث يكون محورًا حرًا.

وزير النقل يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا ومشروع محور سمالوط علي النيل

وزير النقل يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا ومشروع محور سمالوط علي النيل

وزير النقل يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا ومشروع محور سمالوط علي النيل