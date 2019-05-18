شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مركب من الغرق بجوار كوبرى الجامعة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مركب من الغرق بجوار كوبرى الجامعة دون وقوع إصابات. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، استغاثة من صاحب مركب بتعرض المركب الى الغرق، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الامن وقوات الحماية المدنية، وتبين أن قائد المركب استشعر الخطر بقرب تعرض المركب للغرق ولكن نجح فى الرسو بالقرب من أحد السفارات بالدقى دون وقوع أى صابات أو غرق للمركب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ مركب من الغرق بجوار كوبرى الجامعة فى الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.