الهجرة: جامعة كارلتون بكندا تكرم خبير الطرق المصري عبدالحليم عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون الصريين بالخارج على موقعها اليوم السبت، أن جامعة كارلتون الكندية كرمت خبير الطرق الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ هندسة النقل بالجامعة، ومن أهم الاستشاريين في مجال الطرق بكندا وأحد أعضاء مجلس خبراء مؤسسة "مصر تستطيع"، وذلك تقديرا لمسيرة دامت 40 عاما من العطاء.

ونشر الموقع الرسمي لمركز الأبحاث الدولي التابع لجامعة كارلتون مقالاً يوثق فيه رحلة الدكتور المصري تحت عنوان "عبد الحليم عمر.. يمهد الطريق نحو مستقبل خال من الحفر".

وذكر المقال أن الدكتور عبدالحليم عمر حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى كندا للحصول على درجة الماجستير في جامعة تورنتو في عام 1977.

واستكمل مسيرته الطويلة في الهندسة المدنية في كندا، في محاولة لحل مشكلة رئيسية واحدة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا: الحفر وشقوق الأسفلت، فبدلاً من الترقيع والإصلاح المستمر للطرق بعد مواسم البرد الشديد بسبب دخول المياه داخل الثقوب والشقوق، وتجمدها مما يتسبب في توسعها، سعى الدكتور عمر لاختراع طريقة لزيادة تحمل الأرصفة دون ترقيع وتصليح، فاخترع جهاز ضاغط (هراس) باسم Asphalt Multi-Integrated Roller (AMIR) – وأطلق الاسم المختصر على ابنه الأكبر أمير، وأصبح يطلق على هذا الجهاز "الهراس أمير".

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وبعد انتهاء د.عبد الحليم عمر من درجة الدكتوراه في النقل من جامعة واترلو في عام 1983، انضم إلى جامعة كارلتون كباحث وأستاذ في ذلك العام. وفي عام 1987، أصبح مديرًا لمركز بحوث وتطوير المعلومات الجيولوجية الصناعية (C-GRID)، ثم رئيسًا لقسم الهندسة المدنية والبيئية من عام 2003 حتى عام 2009. كما يعد عضوًا أساسيًا في مركز أبحاث وتكنولوجيا الأسفلت المتقدم.

ولفت المقال إلى أن البروفيسور المصري ساعد في إنشاء برنامجين فريدين في جامعة كارلتون هما: برنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية في هندسة الحفظ والاستدامة بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية، وبرنامج الماجستير في حماية البنية التحتية والأمن الدولي (MIPIS) مع مدرسة نورمان باترسون للشؤون الدولية.

كما حصل خلال مسيرته المهنية على 28 جائزة وطنية ودولية من بينها: جائزة NOVA الأمريكية للابتكار في مجال البناء، والمشار إليها باسم "جائزة نوبل" في البناء، جائزتان من جوائز كارلتون للإنجاز البحثي، جائزة Sandford Fleming من الجمعية الكندية للمهندسين المدنيين.

وأشار المقال إلى أنه يتم تطوير الهراس AMIR بالتعاون مع مجموعة Tomlinson ، وسيتم تقديم عرض توضيحي للهراس AMIR الجديد في أغسطس القادم الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في وقت لاحق من هذا العام.