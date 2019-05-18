"هتحتاج رسيفر رقمي أو فلاشة".. كيف تشاهد كأس الأمم الأفريقية في منزلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

بدأ الثلاثاء الماضي، البث التجريبي لقناة تايم سبورت الناقلة لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بدء بث القناة التي ستنقل جميع مباريات البطولة عبر التردد الأرضي فقط، إذ لا يوجد لها تردد عبر النايل سات، حيث تم إطلاق القناة بالشراكة بين الهيئة ومجموعة إعلام المصريين، وذلك من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه بين الطرفين ويتضمن أيضًا نسبة كل طرف في الحقوق الإعلانية.

وأوضح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن قطاع الهندسة الإذاعية يسعى لظهور القناة الجديدة بأعلى جودة ممكنة من خلال تقوية محطات البث الرقمي.

من جانبه، قال جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، إن الهيئة ستعقد اجتماعًا بعد يومين لدراسة ملف قناة تايم سبورت وموعد إطلاقها بشكل رسمي وكذلك آليات البث الخاصة بها.

وأشار إلى أنه تم تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي، وتوفير كل الإمكانات الهندسية المتاحة لذلك، حتى تخرج البطولة بالشكل الأمثل إخراجيًا، وحتى يحصل المشاهد المصري على حقه في صورة نقية وعالية الجودة.

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وأكدت مصادر بماسبيرو لمصراوي، أن شركة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، تستعد لطرح أجهزة البث الأرضي الرقمي للشعب المصري من خلال المقرات الرسمية والمعتمدة لها؛ بحيث تساعد هذه الأجهزة الرقمية في مشاهدة القناة الجديدة للهيئة بأعلى جودة ممكنة.

وأضافت: "جرى التعاقد لاستيراد أجهزة استقبال أشبه بالريسيفر، لإتاحة بث القنوات الأرضية بجودة فائقة، وسنتيح أجهزة إريال حديثة وأيضا أجهزة استقبال، وإذا كان التليفزيون الموجود لدى العميل يتيح tv tuner، سيحتاج إلى جهاز إريال بسيط، وإذا كان لا يدعم هذه الخاصية سيحتاج إلى الجهاز والإريال".

وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستطرح أيضًا فلاشة يتم إضافتها إلى الحاسبات الآلية العادية والمحمولة (اللابتوب) لالتقاط شارة البث الأرضي الرقمي لأحدث القنوات الأرضية للهيئة الوطنية للإعلام.

وتابعت المصادر، أنه من المقرر أن يظهر عبر شاشة تايم سبورت أبرز إعلاميي ومحللي قناة (ON SPORT) وكذلك نايل سبورت، وأبرزهم أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام وطه إسماعيل وأيمن يونس وكريم خطاب وتامر صقر، بالإضافة إلى عدد من محللي نايل سبورت.

جدير بالذكر أن المهندسة ميرفت علي حسن، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، كانت قد أدارت غرفة عمليات لتطوير محطات البث الرقمي والتي يبلغ عددها 10 محطات بينها 4 محطات سيتم تركيبها في الوجه القبلي لتغطية محافظات الصعيد.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو الذي يليه.